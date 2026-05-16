Beppe Convertini presenta il suo nuovo grande progetto a Torino

Beppe Convertini ha annunciato un nuovo progetto durante un evento a Torino. È stato presentato il volume intitolato Il Paese delle Tradizioni, che ha ricevuto attenzione da parte del pubblico e delle istituzioni presenti. La presentazione si è svolta in una sede pubblica e ha coinvolto diverse personalità del mondo culturale. Questo nuovo lavoro si inserisce nel percorso professionale del conduttore, che ha coinvolto anche il pubblico presente in modo diretto.

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. Ecco la grande rivelazione legata al volume Il Paese delle Tradizioni che ha letteralmente conquistato il pubblico e le massime istituzioni a Torino, aprendo uno scenario del tutto inedito per l’amato conduttore. Alla giornata inaugurale del Salone Internazionale del Libro di Torino, la presentazione del volume edito da Rai Libri, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, con Antonino La Spina e i vertici di Rai Libri e Rai Com. Beppe Convertini e il Ministro Giuli ph Press Una giornata inaugurale ricca di appuntamenti. Il Salone Internazionale del Libro di Torino si è aperto il 14 maggio con una giornata inaugurale ricca di appuntamenti, incontri e presenze istituzionali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beppe Convertini presenta a Martina Franca Il Paese delle Tradizioni Sullo stesso argomento Libri: Beppe Convertini presenta a Milano “Il Paese delle tradizioni”MILANO – A Milano, nella libreria Mondadori Duomo, martedì 17 marzo dalle ore 18 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini presenta la sua nuova... Il Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe ConvertiniIl Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe Convertini A Montecitorio la presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” di Beppe... Presentato al @SalonedelLibro di #torino #ilpaesedelletradizioni con il direttore @RaiLibri @adrianomontibuzzetti,il presidente @UNPLI @antonino.laspina la giornalista @TgrRai @CamillaNata Al #SalTo2026 il soprano Laura Lee Claycomb e il Ministro dell x.com Prevenzione maschile, Beppe Convertini è il testimonial della campagna Nastro Azzurro di LiltDopo il mese della prevenzione femminile, Lilt scende in pista - per citare lo spot della campagna - contro i turmori che colpiscono gli uomini, in particolare quello alla prostata. La campagna Nastro ... ilmessaggero.it Grazia e Maria, chi sono mamma e sorella di Beppe Convertini/ La malattia e il toccante gesto a BallandoGrazia e Maria sono la mamma e la sorella di Beppe Convertini, concorrente di Ballando con le stelle 2025: la madre è affetta da una malattia degenerativa Beppe Convertini ha deciso di accettare di ... ilsussidiario.net