Libri | Beppe Convertini presenta a Milano Il Paese delle tradizioni

Martedì 17 marzo alle 18, nella libreria Mondadori Duomo a Milano, il conduttore televisivo Beppe Convertini presenta il suo nuovo libro, “Il Paese delle tradizioni”, pubblicato da Rai Libri. L’evento prevede l’incontro con il pubblico e la presentazione dell’opera letteraria. Convertini sarà presente in occasione di questa iniziativa culturale dedicata alla sua ultima pubblicazione.

MILANO – A Milano, nella libreria Mondadori Duomo, martedì 17 marzo dalle ore 18 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini presenta la sua nuova creatura letteraria “Il Paese delle tradizioni” (Rai Libri). Dialogano con l’autore Emanuela Folliero, Edoardo Raspelli e Antonino La Spina. In un mondo che corre sempre più veloce e che rischia di perdere le proprie radici, Bep­pe Convertini intraprende un viaggio emo­zionante alla scoperta delle tradizioni popo­lari che ancora resistono, che sopravvivono tra piazze, feste, riti antichi, artigianato e cu­cina. Il Paese delle tradizioni è un diario di incontri e racconti che attraversa l’Italia... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Il Paese delle Tradizioni di Beppe Convertini Presentato alla Mondadori a Piazza del Duomo, Milano Martedì 17 marzo 2026 | ore 18.00 Sarà presente il Presidente UNPLI Antonino La Spina. #proloco #unpli #ilpaesedelletradizioni - facebook.com facebook