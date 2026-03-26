Il Paese delle tradizioni | il nuovo traguardo di Beppe Convertini

A Montecitorio si è svolta la presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, membri delle Pro Loco e volti noti dello spettacolo. L’evento ha visto la presenza di diverse persone invitate per discutere del volume e delle sue tematiche legate alle tradizioni locali.

. A Montecitorio la presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini tra istituzioni, Pro Loco e volti dello spettacolo. Ieri, mercoledì 25 marzo, la Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione de Il Paese delle tradizioni, il libro di Beppe Convertini pubblicato da Rai Libri. Un appuntamento istituzionale che ha riunito rappresentanti del mondo politico, amministratori locali, esponenti delle Pro Loco e figure dello spettacolo, offrendo una cornice coerente con il valore culturale del progetto editoriale. Il volume si muove lungo un asse narrativo preciso: raccontare l’Italia dei piccoli borghi, dei riti popolari e dei mestieri antichi, restituendo centralità alle comunità che custodiscono l’identità più autentica del Paese. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Libri: Beppe Convertini presenta a Milano “Il Paese delle tradizioni”MILANO – A Milano, nella libreria Mondadori Duomo, martedì 17 marzo dalle ore 18 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini presenta la sua nuova... Leggi anche: Beppe Convertini presenta libro “Il Paese delle tradizioni” a Martina Franca Tutti gli aggiornamenti su Beppe Convertini Temi più discussi: Il Paese delle tradizioni. Beppe Convertini presenta il libro alla Camera dei deputati (25-03); Beppe Convertini racconta l’Italia nel libro Il paese delle tradizioni; Beppe Convertini racconta l’Italia nel libro Il paese delle tradizioni; Beppe Convertini racconta in un libro l’Italia dei piccoli borghi. Libri, presentato alla Camera ‘Il Paese delle tradizioni’ROMA – È stato presentato oggi alla Camera dei Deputati il libro ‘Il Paese delle tradizioni’, edito da Rai Libri e scritto da Beppe Convertini. Un viaggio nell’Italia più autentica, che esplora borghi ... dire.it Beppe Convertini racconta l’Italia nel libro Il paese delle tradizioniROMA (ITALPRESS) - Un viaggio attraverso l’Italia, tra storie e radici dei piccoli borghi, è il racconto che Beppe Convertini propone nel suo ultimo lib ... italpress.com Beppe Convertini - facebook.com facebook Direttamente dalla Camera, dove modererà la presentazione del nuovo libro di Beppe Convertini, la giornalista del @tg2rai Marzia Roncacci. Alla presentazione sarebbe prevista anche la ministra Daniela Santanché: ci sarà x.com