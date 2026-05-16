Benvenuto Calcio Femminile Bellaria Pontedera Nuovo polo che unisce le due realtà del territorio

È stato inaugurato un nuovo centro dedicato al calcio femminile in città, unendo due realtà sportive già attive nel territorio. La struttura intende offrire spazi e risorse per le atlete e le squadre locali, rafforzando la presenza del settore femminile nel panorama sportivo regionale. L'apertura del polo rappresenta un passo importante per lo sviluppo del calcio femminile, coinvolgendo diverse associazioni e promuovendo attività dedicate alle giocatrici di tutte le età. La nuova struttura si trova nel cuore della città, facilmente accessibile a tutti gli interessati.

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Nasce un nuovo polo calcistico femminile in città che va ad unire due realtà già presenti in città. Ieri mattina, a Palazzo Stefanelli, è stata apposta una firma storica dalla penna di Massimo Sevieri, amministratore delegato del Gruppo Sportivo Oltrera e di Christian Martini, presidente del Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini, alla presenza dell’assessore comunale allo sport Mattia Belli. Nell’accordo sottoscritto c’è la nascita di un nuovo polo calcistico femminile che unisce le due realtà attualmente presenti sul territorio: quella del Cf Città di Pontedera, partecipata per intero dell’Oltrera e quella della Bellaria calcio femminile. La nuova società si chiamerà " Calcio Femminile Bellaria Pontedera " e unirà le forze per una prospettiva di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuto "Calcio Femminile Bellaria Pontedera". Nuovo polo che unisce le due realtà del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pontedera capitale del minirugby: alla Bellaria arrivano 800 piccoli atletiPontedera, 26 marzo 2026 - Al via la seconda edizione del torneo di minirugby Città di Pontedera. Gli incassi del Festival diventano solidarietà: assegni del Galp a due realtà del territorioNuovi gesti di solidarietà nel territorio grazie alle iniziative del Galp Flag "Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata". Benvenuto Calcio Femminile Bellaria Pontedera. Nuovo polo che unisce le due realtà del territorioNasce un nuovo polo calcistico femminile in città che va ad unire due realtà già presenti in città. Ieri mattina, a Palazzo Stefanelli, è stata apposta una firma storica dalla penna di Massimo Sevieri ... lanazione.it