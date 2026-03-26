A Pontedera si tiene la seconda edizione del torneo di minirugby Città di Pontedera, con la partecipazione di circa 800 bambini provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolge alla struttura sportiva della Bellaria e coinvolge squadre di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’evento rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla promozione del rugby tra i più giovani.

Pontedera, 26 marzo 2026 - Al via la seconda edizione del torneo di minirugby Città di Pontedera. Si disputa domenica prossima, 29 marzo, per tutto il giorno, negli impianti del centro sportivo Bellaria e mobiliterà 64 squadre, in arrivo anche da fuori Toscana, per un totale di 800 atleti e centinaia di accompagnatori. Le categorie sono quattro: under 6, 8, 10 e 12, con 16 squadre per categoria, per un vero e proprio evento che trasformerà gli spazi della Bellaria in una cittadella che, per un giorno, oltre a dedicare gli impianti al rugby, avrà anche aree di accoglienza, gioco, ospitalità, varie zone ristoro e la musica, con una colonna sonora e radiofonica in diffusione continua grazie al dj Spazialex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera capitale del minirugby: alla Bellaria arrivano 800 piccoli atleti

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