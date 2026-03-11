Gli incassi del Festival diventano solidarietà | assegni del Galp a due realtà del territorio

Il Festival ha raccolto fondi che sono stati destinati a due realtà del territorio attraverso assegni del Galp. Le iniziative del Galp Flag

Nuovi gesti di solidarietà nel territorio grazie alle iniziative del Galp Flag "Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata". Il direttore del Gruppo di azione locale della pesca Giovanni Borsellino ha consegnato altri due assegni di beneficenza destinati ad associazioni che operano nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Maratona di Ravenna 2025, premiata la solidarietà: assegni alle onlus del territorioL’edizione 2025 della Maratona di Ravenna Città d’Arte difficilmente verrà dimenticata a breve da chi l’ha vissuta.

Festival del mare e del gusto, il Galp dona il ricavato del concerto di Bondì a un'associazioneÈ stato consegnato a Menfi, all’associazione Enjoy Community che gestisce un centro diurno per persone con fragilità, il ricavato del concerto di...

Altri aggiornamenti su Gli incassi del Festival diventano...

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco quanto vale davvero (e chi lo paga): costi, cachet e un indotto da 300 milioni di euro; Casinò Sanremo, incassi del bimestre in crescita del 12,9 percento; Sanremo 2026 vale 72 milioni ed è record di incassi. Il target 15-54 ai vertici della fruizione; Casinò 4,5 milioni di incassi e maxi jackpot Gioca un cent e vince 44 mila euro.

Teatro Ariston, con il Festival a fine di febbraio boom di incassi al cinemaSanremo – A volte basta un film per salvare la stagione delle sale cinematografiche, mai ritornate ai tempi assai più floridi pre-pandemia. Questa volta è toccato al film di Checco Zalone Buen camino ... ilsecoloxix.it

Sanremo, dal festival benefici da 201 milioni per il territorioBen 39.611 presenze turistiche, oltre agli spettatori giornalieri ... msn.com

Dal 21 al 28 marzo appuntamento con il festival diretto da Oscar Iarussi - facebook.com facebook

La cantante era a Roma in occasione dell'apertura di 'Pulsar - Festival delle Stem 2026', la manifestazione itinerante nata da un'idea di iliad e realizzata da Open. x.com