Beni confiscati a Napoli cinque giorni di legalità

Da gbt-magazine.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 22 maggio a Napoli si svolgeranno cinque giorni dedicati ai beni confiscati alle organizzazioni criminali. Durante questo periodo, gli spazi sottratti alla criminalità organizzata saranno aperti al pubblico e utilizzati per iniziative pubbliche. L’evento coinvolge scuole, associazioni e istituzioni locali, in occasione del trentennale della Legge 1091996 che ha introdotto le norme sul patrimonio confiscato. La manifestazione mira a promuovere la conoscenza e l’utilizzo civile di questi beni.

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Dal 18 al 22 maggio la città apre gli spazi sottratti alle mafie: un percorso civile che unisce scuole, associazioni e istituzioni nel trentennale della Legge 1091996.. Restituire alla collettività ciò che la criminalità aveva sottratto non è solo un atto amministrativo, ma un gesto politico e culturale che ridefinisce il senso stesso di comunità. A Napoli, dal 18 al 22 maggio, questo principio prende forma concreta con “Beni Confiscati Porte Aperte”, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, dalla Fondazione Pol.i.s. e da Libera in occasione del trentesimo anniversario della Legge 1091996. Una norma che ha segnato un punto di svolta nella storia civile del Paese, trasformando i simboli del potere criminale in luoghi di partecipazione, lavoro e inclusione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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