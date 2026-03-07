Diamo linfa al bene di Libera celebra 30 anni di legalità | i beni confiscati diventano risorsa

Dopo trenta anni dall’approvazione della legge sulla confisca dei beni alla criminalità organizzata, Reggio Calabria organizza un evento per ricordare questa ricorrenza. La città si concentra sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, considerandolo una risorsa per i territori. La celebrazione si intitola “Diamo linfa al bene” e sottolinea il ruolo di questi beni come strumenti di riscatto e sviluppo locale.

In città la campagna che promuove il riutilizzo sociale dei patrimoni sottratti alle mafie e la raccolta firme per destinare parte del Fondo unico giustizia Sono trascorsi trent’anni dall’approvazione della legge che ha cambiato il destino dei beni sottratti alla criminalità organizzata e, Reggio Calabria, torna a riflettere sul valore del riutilizzo sociale come strumento di riscatto e sviluppo per i territori. In occasione dell’anniversario della legge 109 del 1996, la città è stata scelta tra le tappe della campagna nazionale "Diamo linfa al bene" promossa da Libera per sostenere la destinazione stabile del 2% del Fondo unico giustizia al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: le iniziative di Libera in Calabria e a ReggioDal 6 all’8 marzo 2026 banchetti, visite ai beni confiscati e raccolta firme per celebrare la legge 109 e promuovere il riutilizzo sociale dei beni...

Trent'anni della legge sui beni confiscati, Libera scende in piazza anche a Benevento

Diamo Linfa al Bene, i 30 anni della Legge 109/96

Trent'anni della 109/96, Battaglia e Palmenta: legge che col riutilizzo sociale restituisce davvero beni alla collettività
Il 7 marzo ricorrono i trent'anni della legge 109 del 1996 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. È stata per il nostro Paese una conquista storica, frutto dell'impegno di ...

