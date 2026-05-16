Benevento | visite dermatologiche e venereologiche gratuite in carcere

A Benevento, sono state organizzate visite gratuite di dermatologia e venereologia all’interno di una struttura detentiva. L'iniziativa mira a offrire assistenza sanitaria ai detenuti e a favorire la prevenzione di patologie come il melanoma e altre infezioni. Le attività sono state coordinate da uno staff medico specializzato incaricato di seguire i pazienti all’interno del carcere. La presenza di professionisti qualificati si inserisce in un progetto più ampio di tutela della salute tra le persone ristrette.

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? Punti chiave Come possono le barriere burocratiche impedire la prevenzione del melanoma?. Chi ha coordinato l'intervento medico specialistico all'interno della struttura?. Perché il Rotary ha scelto proprio le donne detenute per l'iniziativa?. Cosa accadrà ai casi sospetti individuati durante i consulti dermatologici?.? In Breve Dottoressa Marianna Adanti e Maria Rosaria Gemei hanno coordinato l'appuntamento clinico.. La specialista Antonia Gerarda Galluccio ha eseguito i consulti dermatologici e venereologici.. Il Presidente del Rotary Club Raffaele Pilla ha supportato l'operazione medica.. L'attività si è svolta venerdì 15 maggio dalle ore 8:30 presso la struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento: visite dermatologiche e venereologiche gratuite in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologicheL’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti... Fatebenefratelli, visite dermatologiche gratuite: ecco come prenotareTempo di lettura: 1 minutoL’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda in... Psoriasi, visite dermatologiche gratuite in molte regioni italianeL’11 marzo diversi ospedali dell'Emilia-Romagna apriranno le porte ai cittadini con visite e consulenze dermatologiche gratuite dedicate alla psoriasi. L’iniziativa rientra nell’(H)Open Day sulla ... vanityfair.it Visite dermatologiche col Bollino rosa. Controlli gratuiti contro la psoriasiUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da ... ilrestodelcarlino.it