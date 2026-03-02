A Benevento, presso l’ospedale San Pio, si svolgerà un Open Day dedicato alla psoriasi, durante il quale saranno offerte visite gratuite e consulenze dermatologiche. L’iniziativa coinvolge medici specialisti che forniranno assistenza a chi si presenterà per approfondire la propria condizione. L’evento si svolge in una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla cura, con la partecipazione di professionisti del settore.

L'AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all'Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici ed informativi: una iniziativa in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerte alla popolazione visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi. La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale.

© Anteprima24.it - Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologiche

