A aprile, Concordia Sagittaria si anima con numerosi eventi dedicati a cultura, sport e motori. La città si prepara a ospitare diverse manifestazioni che coinvolgeranno residenti e visitatori di tutte le età, offrendo un calendario vario e ricco di appuntamenti. La programmazione si concentra su attività che spaziano tra diversi ambiti, creando un mese denso di iniziative per la comunità locale.

Una primavera di appuntamenti tra spettacoli, mostre, gastronomia, sport e hobby: Concordia Sagittaria offre un mese all’insegna della vitalità e della partecipazione di tutti Concordia Sagittaria si prepara a vivere un mese di aprile all’insegna della vitalità e della partecipazione, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Tra cultura, gastronomia, sport e spettacolo, il territorio si anima con iniziative capaci di valorizzare le tradizioni locali e offrire nuove occasioni di incontro e divertimento. Ad aprire il programma, dal 10 al 12, sarà Agorà, La Grecia sotto le stelle, un evento suggestivo che trasformerà la città in un angolo di Mediterraneo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Aprile ricco di eventi tra cultura, sport e motori

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