Benetton battaglia in Sudafrica | tre mete ma caduta contro i Bulls

Una partita di rugby tra due squadre sudafricane si è conclusa con una vittoria netta dei Bulls, nonostante i tre mete segnati dai Leoni. La squadra italiana ha mostrato determinazione e impegno in campo, anche se ha commesso alcune infrazioni che hanno inciso sul risultato. L’indisciplina di un giocatore chiave è stata un elemento che ha influito sull’andamento della gara. La prestazione complessiva dei Leoni è risultata comunque degna di nota, considerando le difficoltà affrontate durante l’incontro.

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? Domande chiave Come ha influito l'indisciplina di Garbisi sul risultato finale?. Perché la prestazione dei Leoni è rimasta comunque onorevole?. Chi sostituirà Calum MacRae dopo le sue dimissioni improvvise?. Quali cambiamenti strutturali serviranno per evitare il tredicesimo posto?.? In Breve Lynagh segna due mete mentre Smith realizza due trasformazioni su tre tentativi.. Garbisi riceve cartellino giallo al minuto 34 per indisciplina in campo.. Calum MacRae lascia la guida tecnica dopo un solo anno di impegno.. Benetton chiude la stagione Urc al tredicesimo posto dopo il tour sudafricano.. Il Benetton rugby chiude la stagione della Urc al tredicesimo posto con una sconfitta per 45-19 contro i Bulls al Loftus Versfeld, nonostante tre mete segnate e un impatto onorevole in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benetton, battaglia in Sudafrica: tre mete ma caduta contro i Bulls ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in SudafricaUn doppio turno in Sudafrica per chiudere una stagione da dimenticare – almeno in chiave URC. Sudafrica, epidemia hantavirus su nave da crociera: tre mortiTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani,... Benetton travolto in Sudafrica: gli Stormers segnano 7 mete e vincono 56-5 ma i playoff sono ancora alla portataCITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA) - Benetton non pervenuto, travolto da sette mete, una sola segnata, con 56 punti subiti che fanno malissimo al morale quando ne servirebbe a tonnellate per raggiungere il ... ilgazzettino.it Benetton, capolavoro in Sudafrica: Lions battuti a Johannesburg 31-42 con 5 mete e un superlativo Umaga da 22 puntiJOHANNESBURG (SUDAFRICA) Un formidabile Benetton piazza il colpaccio e batte a domicilio i Lions estromettendo i sudafricani dalla corsa playoff dove i Leoni biancoverdi invece compiono un ... ilgazzettino.it