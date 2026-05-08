United Rugby Championship | Benetton e Zebre inizia il tour finale in Sudafrica

Le squadre italiane di rugby del United Rugby Championship si preparano a partire per il Sudafrica, dove affronteranno un doppio turno nel corso di questo fine settimana. Benetton Treviso e Zebre Parma lasciano l’Italia per un tour che segnerà la conclusione della stagione, caratterizzata da risultati deludenti. Le due squadre affronteranno le ultime gare del campionato in terra sudafricana, prima di tornare in Italia con l’obiettivo di ripartire dalla prossima stagione.

Un doppio turno in Sudafrica per chiudere una stagione da dimenticare – almeno in chiave URC. Benetton Treviso e Zebre Parma partono questo fine settimana per un minitour downunder che chiuderà il campionato e rimanderà i sogni di gloria all’anno prossimo. Ma, intanto, c’è da chiudere una stagione almeno a testa alta. Si parte dal Loftus Versfeld di Pretoria per Bulls-Zebre, partita fondamentale per i padroni di casa che, con un successo, potrebbero già staccare il biglietto playoff, o almeno metterci con prepotenza le mani sopra. Di contro, invece, come detto le Zebre sono ultime in classifica e l’obiettivo è provare a strappare un successo esterno e tornare alla vittoria nell’United Rugby Championship da inizio ottobre.🔗 Leggi su Oasport.it

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