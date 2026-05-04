Sudafrica epidemia hantavirus su nave da crociera | tre morti

In Sudafrica si registra un focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico, con tre decessi tra cui una coppia di anziani. Altre tre persone sono risultate contagiate dal virus. La presenza del virus ha portato all’attenzione le autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione e le eventuali misure di contenimento. La nave è stata sottoposta a controlli e verifiche sanitarie.

Tra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’ Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani, mentre almeno altre 3 persone sono state contagiate. La prima vittima è stata un uomo di 70 anni deceduto a bordo della nave, il cui corpo è stato recuperato nel territorio britannico di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale. La moglie dell’uomo è svenuta in un aeroporto in Sudafrica mentre cercava di prendere un volo per il suo paese d’origine, i Paesi Bassi. È deceduta in un ospedale nelle vicinanze. Il corpo della terza vittime si trova ancora a bordo della nave. Il Dipartimento della Salute sudafricano ha identificato una persona ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg come un cittadino britannico.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Allarme su una nave da crociera, 3 morti per hantavirus: L'Oms conferma l'epidemia

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