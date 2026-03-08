Spaccio di droga in centro 20enne arrestato Beccato a vendere cocaina in strada

I carabinieri di Vairano Scalo hanno arrestato un 20enne di origini albanesi residente a Trentola Ducenta durante un blitz nel centro cittadino. Il giovane è stato sorpreso mentre vendeva cocaina a un acquirente in strada. L'operazione si è svolta senza incidenti e ha portato all'arresto immediato del sospettato.

Segnalato l’acquirente. Sequestrate decine di dosi di crack, cocaina e hashish oltre a oltre mille euro in contanti. L’operazione è scattata in via Janara, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. I militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati in attività di osservazione e controllo del territorio, hanno colto il giovane in flagranza mentre vendeva due dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa un grammo, a un uomo di 55 anni residente a Vairano Patenora. La cessione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuta in cambio della somma di 80 euro. In suo possesso anche 1.190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euroArresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un...

Maxi operazione anti spaccio, arrestato un 20enne: in casa cocaina e un chilo di hashishImola, 21 gennaio 2026 – Dai giovani malviventi, a zonzo per la città, al maxi spacciatore, nel cuore del centro.

Traffico di droga a Roma, sequestrati 130kg di cocaina e 8 arresti

Altri aggiornamenti su Spaccio di droga in centro 20enne....

Temi più discussi: Ravenna: 14 arresti per spaccio di droga; Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Blitz al Parco Sempione, decine di identificati tra degrado e spaccio di droga; Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia.

Gallipoli, droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 23enneLa perquisizione personale sul 23enne ha inoltre consentito di recuperare 305 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Sotto sequestro anche il telefono cellulare in uso ... giornaledipuglia.com

Pra', arrestato 21enne per spaccio di cocaina: sequestrate dodici dosiDurante la perquisizione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 325 euro in contanti ... primocanale.it

#Spaccio a #Caivano - Nella sua abitazione i Carabinieri hanno trovato dosi di cocaina, un bilancino di precisione e soldi - facebook.com facebook

Entrano illegalmente in Italia, commettono reati di vario tipo, dallo spaccio di droga alle violenze sessuali, ma il Governo non li può rimpatriare a causa di sentenze surreali. La sicurezza dei cittadini non può restare ostaggio di decisioni incomprensibili. x.com