Al Forum di Assago, il cantautore italiano ha portato sul palco oltre sessant’anni di musica, affrontando temi come la guerra e la consapevolezza della propria mortalità. Durante l’evento, ha affermato che si pensava che la guerra fosse finita, ma si trattava di un’illusione, e ha sottolineato di voler vivere il presente, riconoscendo di non essere eterno. Il pubblico ha assistito a un’esibizione che ha unito musica e riflessioni personali.

Il concerto è lungo, pieno, senza pause vere. Le canzoni tengono insieme epoche diverse senza mai separarle davvero. Si parte da C’era un ragazzo. «Sono cresciuto con l’idea che il dopoguerra fosse qualcosa di stabile, definitivo, permanente», spiega, «Invece era un’illusione: dopo tanti anni è cambiato tutto ma non è cambiato niente. Pensate che ci sono almeno 60 focolai di guerra nel mondo». E ancora: «Allora si parlava della guerra in Vietnam, adesso davvero ci sono, come dicevo, sessanta focolai. È chiaro che non basta una canzone a fermare la guerra, ma può aiutarci a non rassegnarci. Cantare insieme è anche un modo per dire no». Il...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianni Morandi al Forum di Milano: «Pensavamo che la guerra fosse finita, era un’illusione. Non sono eterno, nessuno lo è. Voglio vivere l’oggi»

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