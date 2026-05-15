Beautiful anticipazioni settimanali dal 16 al 22 maggio 2026 | Luna e Poppy sospettate una di loro ha ucciso Tom e Hollis?

Nella settimana dal 16 al 22 maggio 2026, le puntate di Beautiful si concentrano su Luna e Poppy, che vengono sospettate di aver ucciso Tom e Hollis. La programmazione quotidiana su Canale 5 porta avanti la narrazione con numerosi colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. La serie tv americana continua a proporre nuovi sviluppi e tensioni tra i personaggi, con una trama che si sviluppa nel corso dei sette giorni.

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