Beautiful anticipazioni settimanali dal 16 al 22 maggio 2026 | Luna e Poppy sospettate una di loro ha ucciso Tom e Hollis?
Nella settimana dal 16 al 22 maggio 2026, le puntate di Beautiful si concentrano su Luna e Poppy, che vengono sospettate di aver ucciso Tom e Hollis. La programmazione quotidiana su Canale 5 porta avanti la narrazione con numerosi colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. La serie tv americana continua a proporre nuovi sviluppi e tensioni tra i personaggi, con una trama che si sviluppa nel corso dei sette giorni.
Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 16 al 22 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo uno zaino, ma non uno qualsiasi. Si tratta dello zaino appartenuto a Tom Starr, che nasconde un segreto incoffessabile e che apre nuove ipotesi sulla sua morte. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni italiane Beautiful: i sospetti su Luna. Il ritrovamento dello zaino di Tom Starr (ma soprattutto il suo contenuto) a casa di Luna e Poppy, scatena reazioni inaspettate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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