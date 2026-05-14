Beautiful anticipazioni al 23 maggio | Poppy viene arrestata

Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 maggio. Poppy viene arrestata con l’accusa di aver ucciso Tom Starr e Hollis. Dopo il ritrovamento dello zaino di Tom Starr nell’appartamento condiviso da Poppy e Luna, la situazione precipita rapidamente. All’interno vengono scoperte lettere in cui Tom afferma di essere il vero padre biologico di Luna. Katie e R.J., sconvolti dalla scoperta, iniziano a sospettare seriamente di Poppy: secondo Katie, la donna avrebbe avuto un forte movente per eliminare Tom e Hollis, impedendo così che Bill venisse a conoscenza della verità sulla figlia di Luna e proteggendo la propria posizione accanto a lui. Bill confida a Liam di percepire una strana inquietudine in Poppy. 🔗 Leggi su 2anews.it

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