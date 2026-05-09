© US Mediaset Trasferta vincente per Ridge e Brooke a Montecarlo. Nei prossimi episodi di Beautiful, il nuovo lancio della Brooke’s Bedroom nel Principato di Monaco fa impazzire il web e, poco dopo la presentazione della linea con la Logan come testimonial, il sito della Forrester Creations va in tilt, con le vendite che schizzano alle stelle. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 10 a sabato 16 maggio 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: grande successo per Ridge e Brooke a Montecarlo

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