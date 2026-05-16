Negli ultimi quindici giorni, le decisioni del club riguardo al futuro di un giocatore sono cambiate più volte, creando incertezza sulla sua permanenza. La squadra ha conquistato due trofei e ha ricevuto moltissimi attestati di affetto dai tifosi, mentre le tensioni durante le partite hanno alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali che chiariscano la situazione, e le trattative tra il giocatore e la società continuano a essere sotto stretta osservazione.

Forse qualcosa è cambiato da domenica 3 maggio. Inter-Parma, il 2-0, lo scudetto, la festa. Se Alessandro Bastoni la prossima stagione sarà ancora un giocatore dell’Inter, San Siro e i tifosi nerazzurri potranno sfoggiare un’ideale medaglia al valore perché il merito sarà stato anche loro. L’ambiente, la gente e quei ripetuti abbracci virtuali a suon di applausi, striscioni e cori al loro numero 95, oltre all'affetto casalingo dimostrato dal fattaccio di Inter-Juventus, hanno portato a un leggero cambio di prospettiva del giocatore nelle ultime due settimane. O almeno è quanto traspare. Senza troppi giri di parole: i due trionfi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni tentenna: cosa è successo nelle ultime due settimane e perché ora può rimanere all'Inter

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