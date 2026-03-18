Inter Chivu può sorridere | ottime notizie da Bastoni dopo l’allenamento Ma Lautaro…Cosa è successo ad Appiano Gentile

Dopo l’allenamento odierno, l’Inter ha comunicato che Bastoni ha svolto esercizi specifici e le sue condizioni sono in miglioramento. Chivu può sorridere per il ritorno in campo del difensore, mentre le notizie su Lautaro Martinez sono ancora in attesa di conferme. La squadra si prepara alla sfida contro la Fiorentina, concentrandosi sulle ultime verifiche mediche e sugli allenamenti.

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