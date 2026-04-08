Dopo ore di negoziati intensi, gli Stati Uniti, Israele e l’Iran hanno raggiunto un accordo di tregua di due settimane, evitando un attacco previsto contro le infrastrutture iraniane. La decisione prevede la riapertura del transito nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più rilevanti per il traffico marittimo mondiale. La situazione rimane sotto osservazione mentre si definiscono i prossimi sviluppi in questa delicata fase di tensione internazionale.

Ore di diplomazia interminabili, iniziate con la promessa di distruggere completamente le infrastrutture iraniane, si sono invece concluse con una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele ed Iran, con la promessa di una riapertura del libero transito nello Stretto di Hormuz. La più devastante guerra mediorientale degli ultimi decenni arriva così ad una temporanea conclusione. Rimangono tanti, tuttavia, i punti interrogativi. L’annuncio della tregua. Il principale mediatore della tregua è stato il Pakistan, con il Primo ministro Shehbaz Sharif che nella notte ha annunciato: “Con la più grande umiltà, sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, incluso il Libano e altrove, EFFETTIVO IMMEDIATAMENTE”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Trump blocca l’attacco per riaprire Hormuz. Ecco cosa può succedere nelle due settimane di tregua

Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà.

Iran, ultimatum di Trump per lo stretto di Hormuz e tregua di due settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato una tregua con l’Iran lunga due settimane.

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

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L'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco riapre il traffico delle navi nello stretto di Hormuz. Una buona notizia, che però produrrà effetti positivi sulla lunga distanza. - facebook.com facebook

Iran e la tregua di 2 settimane, il prezzo del petrolio crolla con la riapertura dello Stretto di Hormuz: x.com