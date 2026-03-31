Bastoni-Barcellona sì ma con questo scambio | notizia pazza dalla Spagna

Il club di calcio di Barcellona ha ufficialmente avviato trattative per l'acquisto di Alessandro Bastoni, difensore italiano proveniente da un’altra squadra europea. L'accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto, ma l'interesse è confermato. Non sono stati resi noti dettagli economici o tempi di conclusione della trattativa. La notizia circola in ambienti sportivi e media specializzati.

Il Barcellona ha rotto gli indugi e punta con decisione Alessandro Bastoni per rinforzare la propria retroguardia. Il difensore dell’ Inter è diventato il grande obiettivo di mercato dei blaugrana, che lavorano ormai da tempo sottotraccia per strappare il centrale alla Serie A. Tuttavia, l’operazione si scontra con le altissime pretese economiche del club nerazzurro, non intenzionato a fare sconti per uno dei pilastri inamovibili della formazione. Per sbloccare lo stallo e abbassare l’esborso cash, il portale catalano El Nacional suggerisce l’inserimento di una contropartita tecnica di assoluto rilievo: Dani Olmo. Il trequartista spagnolo ha visto calare drasticamente il suo minutaggio in questa stagione a causa dell’esplosione di Fermín López, ormai intoccabile nelle gerarchie di Flick. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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