Infortunio Bisseck Chivu non vuole correre rischi | c’è quella gara segnata in rosso per il rientro

Il difensore tedesco non sarà disponibile per la trasferta di Como a causa di un infortunio. La società ha annunciato che il giocatore rimarrà fuori anche per questa partita, con l’obiettivo di essere in campo contro il Cagliari. L’allenatore ha deciso di non rischiare ulteriormente, preferendo aspettare il momento giusto per il suo rientro. La partita contro il Como si svolgerà come previsto, senza la presenza del difensore assente.

di Alberto Petrosilli Infortunio Bisseck, il difensore tedesco sarà indisponibile anche per la trasferta di Como: l’obiettivo è esserci contro il Cagliari. L’ Inter di Cristian Chivu si gode il primato a 72 punti e riprende oggi il lavoro ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi per le festività pasquali. In vista della trasferta di Como del 12 aprile, il tecnico rumeno si appresta a festeggiare la sua cinquantesima panchina nerazzurra con la rosa quasi al completo, pronto a dare continuità alla squadra che ha travolto la Roma il 5 aprile. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Bisseck tedesco out per Como: il difensore punta al rientro contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Vedendo La prestazione di Kean ieri, non ho troppa fiducia negli italiani questa sera. Fossi in Chivu, tolto bastoni che è una scelta obbligata visto l’infortunio di Bisseck, io gli altri li lascerei fuori. Sucic a centrocampo e tikus in attacco possono far riposare ment - facebook.com facebook

Scelte limitate in difesa, complici la squalifica di Carlos Augusto e il recente infortunio di accusato da Yann Bisseck (salterà anche il Como) x.com