Toni Nadal ha commentato la condizione di Carlos Alcaraz, sottolineando che si tratta di una situazione complicata. Ha consigliato al giocatore di adottare un atteggiamento prudente e di evitare rischi eccessivi. La questione riguarda un problema fisico che potrebbe influenzare il suo programma agonistico nelle prossime settimane. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’infortunio o sulle prossime tappe.

La prudenza, prima di tutto. È questo il filo conduttore dell’intervento di Toni Nadal, chiamato a esprimersi sul momento delicato di Carlos Alcaraz, alle prese con un problema fisico che rischia di condizionarne le prossime settimane. Le parole pronunciate dal numero due del mondo a Madrid, in occasione dei Laureus Awards, hanno acceso il dibattito in Spagna: il quadro non è rassicurante e impone riflessioni profonde, soprattutto in vista del Roland Garros, ormai alle porte. Intervenuto ai microfoni di Radioestadio Noche su Onda Cero, Nadal ha offerto una lettura lucida e senza concessioni all’ottimismo facile. “ Dalle sue parole si capisce...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal consiglia Alcaraz: “È una situazione complicata, non deve correre rischi”

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