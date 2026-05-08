Via ai playoff Pansa carica Faenza | Vigevano completa ma noi ambiziosi

Sono iniziati i playoff per la Tema Sinergie Faenza, che questa sera affronta in trasferta l’Elachem Vigevano nella prima partita dei quarti di finale. Il team di Faenza si presenta con entusiasmo, nonostante il roster completo di Vigevano. Il tecnico faentino ha dichiarato che la squadra è ambiziosa e pronta a dare battaglia, mentre i giocatori sono carichi di emozioni e ricordi legati a questa fase della stagione.

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Tra amarcord ed emozioni, iniziano i playoff della Tema Sinergie Faenza, di scena alle 21 in casa dell’ Elachem Vigevano per la prima sfida dei quarti di finale. Un avversario non semplice per i faentini che però avranno il grande vantaggio di scendere in campo a cuor leggero e senza pressioni, puntando però a dare il massimo. E poi c’è il ritorno di Lorenzo Pansa al PalaElachem, dove ha allenato dal 2023 al 2025 in A2, non riuscendo ad evitare la retrocessione lo scorso giugno a causa anche della sfortuna che ha colpito il roster nel momento clou della stagione. "Vigevano per me è stata come quelle relazioni passionali di grande amore dove ci sono anche screzi – spiega il coach - l’unica ferita è non essere riusciti nella scorsa stagione a portare a compimento il secondo miracolo sportivo consecutivo in due anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via ai playoff, Pansa carica Faenza: "Vigevano completa, ma noi ambiziosi" Notizie correlate Raggi abbonati ai playoff. Ora l’ostacolo VigevanoChe sia dalla porta principale o da quella secondaria, la Tema Sinergie si qualifica sempre ai playoff. Latina trionfa su Faenza: Bakovic guida i nerazzurri ai playoff? Cosa sapere La Latina Basket batte Faenza 70-62 e chiude la regular season al terzo posto. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: BASKET: Faenza accede ancora ai playoff, fine della corsa per l’Up Imola | VIDEO; Basket, Serie B1: verso il playoff Vigevano-Faenza. Riecco Pansa; Serie B Play-In – Faenza doma Piombino e va ai playoff; Raggi abbonati ai playoff. Ora l’ostacolo Vigevano. Via ai playoff, Pansa carica Faenza: Vigevano completa, ma noi ambiziosiAlle 21 di stasera in Lombardia la gara 1 dei quarti. Il coach: Ai miei ragazzi chiederò di mettere in campo tutto quello che hanno ... msn.com Il colpo da 2 mila euro in via Prenestina facebook Si parteeeee! Il 109° Giro d’Italia prende il via (venerdì 8 maggio) dalla Bulgaria! 21 tappe, 3000km con salite leggendarie: Passo Giau, Passo del Duron e la tappa regina Feltre–Piani di Pezzè, con oltre 5.000 metri di dislivello a decidere la Corsa Ros x.com