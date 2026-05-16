Basket Serie A | al via i playoff Il calendario le favorite e dove vedere le gare in TV

A una settimana dalla conclusione della regular season, sono stati annunciati i quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con il calendario già definito. Le squadre più consolidate si preparano a sfidarsi nelle gare che decideranno chi accederà alle semifinali. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e visibili su piattaforme streaming, consentendo ai tifosi di seguire gli incontri in tempo reale.

Bologna, 16 maggio 2026 – A una settimana dalla fine della regular season, i playoff del campionato di Serie A di basket sono pronti a partire. Si comincia questa sera alle 18.30 con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Unahotels Reggio Emilia, che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al sesto posto in graduatorua. Sulla carta i favoriti sono i biancorossi meneghini, che si sono imposti in entrambe le sfide di campionato contro gli emiliani e che possono fare affidamente su un poster estremamente lungo e qualitativo, in cui spiccani campioni di assoluto calibro come Shavon Shields, Armoni Brooks (nominato e MVP e anche giocatore più spettacolare del campionato), Zach LeDay e Josh Nebo, il quale sembra aver recuperato in extremis dal problema rimediato pochi giorni fa contro Trento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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