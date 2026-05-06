Basket Zalgiris e Valencia vincono gara-3 nei Playoff di Eurolega e riaprono la serie

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì nei Playoff di Eurolega si sono disputate le gare di terzo turno, con Zalgiris e Valencia che hanno ottenuto vittorie decisive. Entrambe le squadre si sono imposte nelle rispettive partite contro Fenerbahce e Panathinaikos, riaprendo così le serie e mantenendo vive le speranze di qualificazione. Le partite hanno visto un equilibrio di forze e un'alta intensità, con le squadre coinvolte a giocarsi ogni pallone fino all’ultimo secondo.

Mercoledì di fortissime emozioni nei Playoff di Eurolega. Zalgiris e Valencia riescono a vincere gara-3 e riaprono le loro rispettive serie contro Fenerbahce e Panathinaikos. Tra quarantotto ore ci sarà la quarta partita, con i lituani che proveranno a sfruttare ancora il fattore campo, mentre gli spagnoli cercheranno un’altra impresa ad Atene. Sembrava una serie pronta a finire dopo un primo quarto dominato e in pieno contro per il Fenerbahce (12-25), ma lo Zalgiris è riuscito a ribaltare l’inerzia del match e con un ottimo finale vincere 81-78. Decisivi gli ultimi due minuti, con le due squadre arrivate sul 74 pari, con lo Zalgiris decisamente più concreto e con un Fenerbahce che ha pagato alcune palle perse.🔗 Leggi su Oasport.it

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