Nella seconda giornata dei playoff di Serie A1 di basket femminile, si sono disputate le gare di gara-1. Schio e Derthona hanno ottenuto la vittoria nelle rispettive partite, mentre nel settore dei playout Brixia ha battuto Sassari. I match si sono conclusi questa sera, segnando l'inizio delle sfide decisive per le squadre coinvolte.

Si è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Dopo le vittorie di Venezia e Roseto, anche la parte alta del tabellone dei quarti di finale ha mandato in archivio i primi match della serie. A queste sfide si è aggiunta anche gara-1 delle semifinali play-out tra Dinamo Sassari e RMB Brixia. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. FAMILA WUBER SCHIO-LOGIMAN BRONI 77-57 Non sbaglia Schio che esce alla distanza e si porta a casa il primo punto della serie battendo Broni. Inizio di partita equilibrato con le venete sempre in vantaggio e le lombarde ad inseguire. Cornelius firma il vantaggio ospite ma Zandalasini, Sottana e Badiane siglano il primo parziale delle padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playout

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