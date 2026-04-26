Basket Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-in

La regular season della Dole Rimini si è conclusa con una sconfitta casalinga che le ha assegnato il nono posto in classifica. Nel frattempo, nel campionato di basket, la squadra di Scafati ha festeggiato il ritorno in serie A con una vittoria al Flaminio. Per la squadra di Rimini, il futuro passa ora attraverso uno spareggio play-in.