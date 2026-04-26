Basket Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-in
La regular season della Dole Rimini si è conclusa con una sconfitta casalinga che le ha assegnato il nono posto in classifica. Nel frattempo, nel campionato di basket, la squadra di Scafati ha festeggiato il ritorno in serie A con una vittoria al Flaminio. Per la squadra di Rimini, il futuro passa ora attraverso uno spareggio play-in.
Si chiude con una sconfitta casalinga e il nono posto in classifica la regular season della Dole Rimini. Nel trentottesimo turno di campionato, è la Givova Scafati a conquistare la vittoria (76-80) e, soprattutto, la promozione in Serie A dopo un solo anno nel campionato cadetto. Per la Dole.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Basket, l'Unieuro in cerca di riscatto al Flaminio: arriva il derby con la Dole, esordio per il play BossiLe parole di coach Antimo Martino: "L'arrivo di Bossi spero possa darci da subito una mano, anche se chiaramente il giocatore ha fatto solo pochi...
Basket, Dole in campo nel pomeriggio di Pasqua: al Flaminio il ritorno da ex di coach Mattia FerrariBiancorossi impegnati tra le mura amiche del Flaminio contro la Gemini Mestre, squadra neopromossa ma che ha già fatto la voce grossa con diverse big...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: News: Basket, Givova Scafati a 2 punti dal sogno: per tornare in A basterà sbancare Rimini; Vitucci lancia la Givova Scafati; Basket, Serie A2: la VL Pesaro a Livorno per scrivere la storia; Fortitudo promossa in serie A se… Tutte le combinazioni.
Scafati Basket promossa in Serie A: decisiva la vittoria con RiminiLo Scafati Basket scrive una pagina storica e conquista la promozione diretta in Serie A. Nell’ultima giornata di Serie A2, la squadra campana espugna il campo della Rimini al termine di una gara ... erreemmenews.it
Givova Scafati, impresa compiuta: vittoria a Rimini e ritorno in Serie AI gialloblù vincono 80-76 al PalaFlaminio e conquistano la promozione da capolista: decisivo Mascolo, capolavoro di coach Vitucci ... ilgazzettinovesuviano.com
Per salvarsi la squadra sassarese dovrebbe fare 2/2 e Treviso perdere le ultime due gare #Basket #DinamoSassari - facebook.com facebook
Basket, play off di C: Ospitaletto perde gara-1 con Casalasco x.com