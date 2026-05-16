Baseball | Bologna stende San Marino nel venerdì di SeriA Gold
Nella prima partita della Regular Season della Serie A Gold 2026 di baseball, Bologna ha sconfitto San Marino, confermando il suo momento positivo. La gara si è svolta nel venerdì di inizio campionato e ha visto la squadra di casa prevalere sulla formazione avversaria, considerata tra le più forti del torneo. La vittoria rappresenta un passo importante per Bologna all’inizio della stagione, che punta a ottenere risultati significativi nel campionato.
Prosegue il momento d’oro di Bologna. La Fortitudo ha infatti battuto la corazzata San Marino in occasione della gara-1 valida per la Regular Season della Serie A Gold 2026 di baseball. Bella partita quella affrontata dagli emiliani, capaci di imporsi tra le mura amiche con il risultato di 2-7. Dopo aver marcato un punto nel secondo end con un singolo di Antonia, la compagine della Serenissima ha subito dovuto fare i conti con la buona manovra bolognese che, nella stessa ripresa, riesce a mettere a referto ben quattro sigilli servendosi di un triplo al centro di Celli che manda a segno Agretti e Liberatore, oltre che con un grounds out di Vaglio e il relativo punto ancora di Celli in passed Ball. 🔗 Leggi su Oasport.it
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