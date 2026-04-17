Nel secondo fine settimana della Serie A Gold 2026 di baseball, Parmaclima e San Marino hanno ottenuto vittorie decisive. Le partite si sono disputate venerdì, segnando un avvio positivo per entrambe le squadre. I risultati di questa giornata hanno evidenziato il loro predominio nel campionato, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La stagione proseguirà con nuove sfide e incontri che interesseranno tutto il campionato.

Comincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Le due squadre infatti hanno incasellato il terzo successo consecutivo, vincendo le rispettive gare-1 battendo nello specifico contro Reggio Emilia e Crocetta, in due partite vinte comunque di misura. La compagine emiliana ha battuto i vicini per 5-4 indirizzando il derby nei primi cinque inning, dove sono arrivati i punti necessari per spuntarla malgrado un comeback consistente da parte dei rivali, bravi a cambiare passo proprio a partire dalla quinta ripresa, dove hanno messo a referto tre sigilli per poi aumentare di un’unità al settimo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A Gold

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