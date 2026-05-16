Barzanò Book Festival La lettura protagonista in trenta eventi diffusi

Il Barzanò Book Festival si svolge con circa trenta appuntamenti distribuiti sul territorio, coinvolgendo diverse location. Il programma include incontri tra autori e pubblico, esposizioni di libri e attività pratiche rivolte a bambini e adulti. Tra le iniziative previste ci sono anche laboratori creativi e una sessione di silent reading, un momento dedicato alla lettura silenziosa. La manifestazione si propone di mettere al centro la passione per i libri attraverso un calendario ricco di eventi e proposte diverse.

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BARZANÒ (Lecco) Una trentina di eventi diffusi sul territorio, incontri tra scrittori e pubblico, mostre e laboratori per bambini e adulti e un silent reading. Dal 23 al 31 maggio, Barzanò Book Festival mette i libri e la lettura al centro di proposte pensate per ogni età. Organizzato dalla Commissione Cultura in collaborazione con i firmatari locali del Patto per la lettura di Città che legge, il festival parte da un fitto calendario di appuntamenti con gli scrittori: Bianca Pitzorno, Marina Marazza, Ben Pastor, Franco Faggiani, Viola Veloce, Alessandro Bongiorni, Daria Colombo, Mauro Balletti, Franca Pirovano, Emilio Magni, Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barzanò Book Festival. La lettura protagonista in trenta eventi “diffusi“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barzanò Book Festival. La rassegna raddoppia all’insegna del gialloUn fine settimana dedicato ai libri gialli e all’illustrazione giudiziaria, con la mostra “Il testimone“, di Andrea Spinelli, primo disegnatore... Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la cittàCome ogni 25 aprile, Bologna si veste a festa per celebrare la Liberazione dall’occupazione nazifascista. Barzanò Book Festival. La lettura protagonista in trenta eventi diffusiDagli incontri con un ventina di scrittori ai laboratori per bambini e adulti iniziative anche in case di riposo e scuole per raggiungere il pubblico . ilgiorno.it Barzanò Book Festival 2026: una settimana di storie, arte e incontriGrandi nomi del panorama letterario e culturale — tra cui Bianca Pitzorno, Marina Marazza, Ben Pastor e Franco ... resegoneonline.it