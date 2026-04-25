Festa del 25 aprile | cortei divisi eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città

Da bolognatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile a Bologna si sono svolti numerosi eventi e cortei, con alcune manifestazioni che si sono svolte in modo indipendente o separato tra loro. La città ha visto una serie di celebrazioni diffuse in vari quartieri, mentre gruppi di partecipanti hanno organizzato cortei e incontri pubblici per ricordare la liberazione dall’occupazione nazifascista. La giornata si è caratterizzata per la presenza di diverse iniziative che hanno coinvolto cittadini e associazioni.

Come ogni 25 aprile, Bologna si veste a festa per celebrare la Liberazione dall’occupazione nazifascista. Oltre ai classici appuntamenti al Pratello e a Monte Sole, le iniziative sono tante e sparse per tutto il territorio della provincia di Bologna.I corteiDa qualche anno il corteo per il 25.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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