Festa del 25 aprile | cortei divisi eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città

Il 25 aprile a Bologna si sono svolti numerosi eventi e cortei, con alcune manifestazioni che si sono svolte in modo indipendente o separato tra loro. La città ha visto una serie di celebrazioni diffuse in vari quartieri, mentre gruppi di partecipanti hanno organizzato cortei e incontri pubblici per ricordare la liberazione dall’occupazione nazifascista. La giornata si è caratterizzata per la presenza di diverse iniziative che hanno coinvolto cittadini e associazioni.

Come ogni 25 aprile, Bologna si veste a festa per celebrare la Liberazione dall’occupazione nazifascista. Oltre ai classici appuntamenti al Pratello e a Monte Sole, le iniziative sono tante e sparse per tutto il territorio della provincia di Bologna.I corteiDa qualche anno il corteo per il 25.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile in città: il programma completo tra cortei, mostre e la cupola tricoloreLa Città di Novara celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative, culturali e formative dedicate alla... Speciale 25 aprile, gli eventi e le celebrazioni in occasione della Festa della LiberazioneIl 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione per celebrare il giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile. Festa della Liberazione, cosa fare nel weekend del 25 aprile 2026: cinque eventi tra natura e gustoCi sono weekend in cui restare a casa sembra quasi uno spreco. E poi ci sono quelli in cui l’Italia intera decide di mettersi in mostra, tra borghi che si animano, profumi che escono ... leggo.it Dalla focaccia al salame, le sagre e gli eventi del weekend del 25 aprile in ItaliaPer l’intero weekend della Festa della Liberazione si susseguono sagre, feste ed eventi folkloristici, ricostruzioni storiche e celebrazioni di ogni sorta. I nostri consigli. siviaggia.it Alla vigilia della Festa della Liberazione del 25 aprile, Roma si è svegliata con uno sfregio “bianco su nero”. I cittadini hanno segnalato fin dalle prime ore del mattino grandi striscioni incollati sulle mura di alcune piazze di Roma. È il caso delle stampe appars - facebook.com facebook Buon 25 Aprile sia ai citrulli che provano a definirla “la festa dei comunisti”, sia a tutti coloro (la stragrande maggioranza, per fortuna) che conoscono la verità: laici, cattolici, comunisti, democristiani, azionisti, monarchici e repubblicani, liberali, internazionalisti x.com