Il Barzanò Book Festival torna con un’edizione che raddoppia, concentrandosi sui generi gialli e sull’illustrazione giudiziaria. Durante il fine settimana si svolge la mostra “Il testimone”, curata da Andrea Spinelli, il primo illustratore italiano a rappresentare dal vivo le scene degli eventi giudiziari. La rassegna si svolge in diverse location del paese, attirando appassionati e professionisti del settore.

Un fine settimana dedicato ai libri gialli e all’ illustrazione giudiziaria, con la mostra “Il testimone“, di Andrea Spinelli, primo disegnatore italiano che ritrae dal vivo ciò che accade nelle aule dei tribunali. Barzanò Book Festival, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, che si svolge ogni anno a maggio, organizzata dalla Commissione Cultura e Biblioteca di Barzanò, quest’anno raddoppia con Barzanò Book Festival in giallo, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo in biblioteca. L’apertura del fine settimana, sabato alle 14, è riservata all’inaugurazione della mostra di Spinelli, all’interno della Canonica romanica di San Salvatore, in via Castello 10: presenta 18 scene ad acquerello su carta, realizzate in aula nel corso dei processi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barzanò Book Festival. La rassegna raddoppia all’insegna del giallo

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