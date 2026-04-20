Dopo circa un mese trascorso in Belgio, l'attaccante torna a Napoli e oggi avrà un incontro con l'allenatore. L'incontro tra i due arriva a distanza di tempo dalla sua partenza e si svolge nel contesto delle attività della squadra. Nei giorni scorsi, l'attaccante ha trascorso le settimane in Belgio, mentre ora si prepara per l'appuntamento con il tecnico.

Buongiorno, Romelu. O anche bentornato. Da ieri è tornato in città, oggi qualcosa dovranno dirsi con Conte. Magari parole non per forza dolci: però il 20 aprile è arrivato e Lukaku rimette piede a Castel Volturno. Lo farà a distanza di un mese esatto dall’arrivederci del 20 marzo, quando salutò per andare in nazionale. E poi a 25 giorni di distanza dallo strappo telefonico con cui comunicò al Napoli che - avendo rinunciato alla tournée negli States con il Belgio - sceglieva di starsene ad Anversa a curarsi per un nuovo piccolo problema e di prepararsi a casa. Settimane torride ne sono state attraversate, nonostante la diplomazia - il manager, Federico Pastorello, in contatto con Manna, il diesse del Napoli - abbia tentato di ammorbidire la situazione, oggettivamente compromessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo un mese, Lukaku torna a Napoli. Oggi il faccia a faccia con Conte

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