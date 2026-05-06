Lewandowski ore decisive | l’agente Zahavi tra l’Italia e il vertice con il Barcellona per parlare del rinnovo

L'agente Pini Zahavi, che rappresenta anche Robert Lewandowski, è stato recentemente in Italia per incontrare varie squadre di calcio, tra cui la Juventus. Nel frattempo, si sono svolti anche colloqui con il Barcellona, discutendo del possibile rinnovo del contratto dell'attaccante. Le trattative sono in corso e si svolgono in un clima di confronto tra le parti coinvolte.

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