Bandiere Blu 2026 sono 4 le spiagge più belle premiate sul lago Maggiore

Il 14 maggio si è tenuta a Roma, presso il Cnr, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2026. Alla manifestazione hanno partecipato il ministro del Turismo e il presidente della Foundation for Environmental Education Italia. Sul lago Maggiore, in Piemonte, sono state premiate quattro spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e organizzazioni ambientali coinvolte nel riconoscimento delle spiagge più apprezzate per la qualità delle acque e dei servizi offerti.

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