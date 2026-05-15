Bandiere Blu 2026 sono 4 le spiagge più belle premiate sul lago Maggiore

Da novaratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio si è tenuta a Roma, presso il Cnr, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2026. Alla manifestazione hanno partecipato il ministro del Turismo e il presidente della Foundation for Environmental Education Italia. Sul lago Maggiore, in Piemonte, sono state premiate quattro spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e organizzazioni ambientali coinvolte nel riconoscimento delle spiagge più apprezzate per la qualità delle acque e dei servizi offerti.

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Quattro bandiere blu, in Piemonte, sul lago Maggiore. Si è svolta ieri, giovedì 14 maggio, la cerimonia al Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche a Roma alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, del presidente Fee, Foundation for environmental education Italia Claudio Mazza e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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