Nel 2026, le spiagge italiane raggiungono un nuovo record con un totale di 525 località che ottengono la Bandiera blu, simbolo di qualità ambientale e servizi. Tra queste, 14 spiagge si aggiungono alle destinazioni riconosciute come eccellenza, rafforzando la presenza del nostro Paese in questa classifica internazionale. La certificazione viene assegnata in base a criteri relativi alla tutela ambientale, alla qualità delle acque e ai servizi offerti ai visitatori. La crescita di località premiate riguarda diverse regioni costiere del territorio nazionale.

Il 2026 segna un anno di grandi successi per le spiagge italiane, con ben 525 località che sventolano la prestigiosa Bandiera blu. Tra conferme storiche e 14 nuove entrate, l’Italia si conferma leader nella bellezza e sostenibilità ambientale. La FEE, la Foundation for Environmental Education, ha emesso il verdetto, sottolineando l’importanza di criteri che vanno oltre la semplice pulizia delle acque. Scopriamo insieme quali sono queste nuove stelle del mare italiano. Le nuove entrate: un segnale di rinascita. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Tra le 14 nuove spiagge premiate, spicca la Calabria, che conquista quattro riconoscimenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Bandiere blu 2026: l’Italia conquista 14 nuove spiagge di eccellenza

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