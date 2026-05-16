Bandiere Blu 2026 | le nuove spiagge italiane con mare eccellente

L’Italia si prepara a ricevere le nuove Bandiere Blu 2026, riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education. Queste spiagge sono state selezionate in base a criteri legati alla qualità delle acque, ai servizi offerti e alla gestione ambientale. La lista comprende nuove località che si distinguono per il mare limpido e le infrastrutture. L’assegnazione delle bandiere rappresenta un passo avanti nel settore del turismo balneare sostenibile nel Paese.

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L’Italia continua a rafforzare il proprio ruolo nel turismo balneare sostenibile, conquistando un nuovo record con le Bandiere Blu 2026 assegnate dalla Foundation for Environmental Education. Cresce infatti il numero delle località premiate per qualità delle acque, servizi turistici e attenzione all’ambiente. Quest’anno i Comuni rivieraschi riconosciuti salgono a 257, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici certificati. A colpire è soprattutto il numero dei nuovi ingressi: ben 14 località ottengono per la prima volta il prestigioso riconoscimento. Tra le regioni protagoniste spicca la Calabria, mentre la Liguria si conferma ancora una volta la regina del mare italiano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Bandiere Blu 2026: le nuove spiagge italiane con mare eccellente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assegnate le Bandiere Blu 2026, le spiagge migliori dItalia salgono a 257. Liguria la più premiata Sullo stesso argomento Bandiere Blu 2026, tutte le nuove spiagge premiate: elenco completoIl mare resta una delle principali destinazioni per chi pianifica le vacanze estive, ma sempre più spesso la scelta non dipende solo dalla bellezza... Bandiere Blu 2026, il Gargano e la Puglia regine del mare: ecco le 27 migliori spiaggeLa Puglia si conferma seconda in Italia per numero di Bandiere Blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental... #Travel #News Mare da record in Campania: confermate tutte le Bandiere Blu 2026 #Viaggi #turismo #travelgram #wanderlust #art #travelblogger #instatravel #explore #trip #voloscontato x.com Bandiere Blu 2026, ecco le migliori spiagge d'Italia e dove si trovano reddit Bandiere Blu 2026: tutte le spiagge e i comuni premiati (tra le new entry c’è anche Lipari)Sono 525 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2026: 14 nuovi ingressi, 3 uscite e 87 approdi turistici certificati. L'elenco. greenme.it PUGLIA BANDIERE BLU Bandiere Blu 2026, la Puglia al secondo posto con 27 spiagge premiateLa Puglia si conferma ancora una volta tra le eccellenze balneari italiane conquistando 27 Bandiere Blu 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle ... statoquotidiano.it