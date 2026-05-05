Derby esplode la rabbia dei tifosi | duri striscioni fuori dall’Olimpico

Prima del derby previsto per il 17 maggio, i tifosi hanno dato sfogo alla loro rabbia con striscioni esposti fuori dall’Olimpico. Il clima tra le due tifoserie si fa più teso, anche se ancora non sono state segnalate azioni violente. La tensione si manifesta attraverso i messaggi apparsi sui cartelli, che hanno attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende sportive e sociali legate alla partita.

Il clima in vista del derby programmato per il prossimo 17 maggio si scalda prima del previsto, ma stavolta il calcio giocato non c’entra. A far rumore è la protesta avanzata dai tifosi della Roma ieri sera fuori dallo Stadio Olimpico. Due striscioni che mettono sotto accusa i Friedkin, che secondo la tifoseria avrebbero alzato un po’ troppo l’asticella dei prezzi, per una partita che non potrà mai essere considerata come tutte le altre. Abbonati sul piede di guerra. Il cuore della protesta riguarda soprattutto il trattamento riservato a chi, la Roma, la segue tutto l’anno, ovvero gli abbonati. Infatti per il derby, chi è abbonato in Curva Nord, dovrà spostarsi in Tribuna Tevere e le cifre per farlo hanno scatenato l’indignazione generale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Derby, esplode la rabbia dei tifosi: duri striscioni fuori dall’Olimpico Notizie correlate Esplode la rabbia : "Criminalità, problema sottovalutato per anni. E ora è fuori controllo""Nonostante lo scetticismo e la narrazione distorta di qualcuno, non si può negare che anche a Modena le zone rosse introdotte dal Governo... Pagano di più per vedere peggio: esplode la protesta dei tifosi per i biglietti dei Mondiali 2026Aaron Levinson voleva semplicemente assistere a una partita dei Mondiali di calcio 2026 senza dover contrarre un secondo mutuo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Caos Biglietti Derby: Rabbia Tifosi Lazio, Scontro in Vista?; Derby di Roma alle 12 | 30 Sarri esplode | È un insulto ecco cosa farò durante la partita. Derby alle 12.30, la rabbia di Sarri: «È un insulto alla città di Roma»«Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni. Che nelle ultime due giornate ci fosse la contemporaneità tra le partite pure». calcioefinanza.it Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Fiorentina inesistente con la Roma. Sarà lo stesso con la Juve Il derby all'ultima giornata potrebbe essere molto caldo #Juventus #ucl #SerieA - facebook.com facebook Derby di Roma alle 12:30, Sarri esplode: "È un insulto, ecco cosa farò durante la partita" ift.tt/gI0eZtw x.com