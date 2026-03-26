Il 27 marzo si terrà l’Open Day dell’Università del Sannio a Benevento, dedicato a circa 1.600 studentesse e studenti delle scuole superiori. L’evento prevede l’apertura delle strutture universitarie per permettere ai partecipanti di conoscere l’offerta formativa, i servizi disponibili e le opportunità offerte dall’ateneo. La giornata si inserisce nell’ambito delle iniziative di orientamento rivolte ai giovani interessati a proseguire gli studi superiori.

Tempo di lettura: 2 minuti Open Day 2026: a Benevento l’Università del Sannio apre le porte a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado per una giornata di orientamento dedicata alla scoperta dell’offerta formativa, dei servizi e delle opportunità dell’Ateneo. L’appuntamento è per il 27 marzo, con una partecipazione che si preannuncia particolarmente ampia: sono circa 1.600 le prenotazioni arrivate da numerosi istituti superiori della Campania. L’accoglienza è prevista a partire dalle ore 9 presso il Polo didattico di via delle Puglie, cuore del campus urbano. Ad aprire la giornata saranno i saluti della rettrice Maria Moreno, dei direttori di Dipartimento Andrea Cusano (DING), Ernesto Fabiani (DEMM), Giuseppe Graziano (DST) e del delegato all’Orientamento Marco Consales. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Open Day Unisannio 2026: il 27 marzo accoglienza per 1.600 studentesse e studenti delle scuole superiori

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