Bambini aiutano i migranti a Trieste | nasce lo scontro politico

A Trieste, alcuni studenti hanno creato delle simulazioni per rappresentare la fatica dei migranti, attirando l’attenzione pubblica. Questi video sono stati successivamente rimossi dalle piattaforme social, suscitando reazioni da parte di diverse forze politiche. La vicenda ha acceso un dibattito sulla rappresentazione delle tematiche migratorie e sulla gestione dei contenuti online. La vicenda coinvolge direttamente le istituzioni scolastiche e le autorità che si occupano di regolamentare la diffusione di materiali digitali.

? Punti chiave Come hanno simulato la fatica dei migranti gli studenti a scuola?. Perché i video dei bambini sono stati rimossi dai social?. Chi ha accusato la scuola di aver condizionato i minori?. Dove si è scatenato lo scontro tra educazione e politica?.? In Breve Volontari Franchi, Fornelli resistenti e Fattoria sociale Conca d'oro hanno supportato l'iniziativa.. Alunni di Marostica hanno simulato fatiche camminando scalzi su percorsi con ostacoli.. Esponenti del centrodestra hanno criticato l'attività scolastica definendola lavaggio del cervello.. Video dei bambini che raccontano le prove sono stati pubblicati e rimossi dai social.. A Trieste, in piazza Libertà, gli alunni di una scuola primaria di Marostica hanno collaborato alla distribuzione di pasti e beni per i migranti lungo la rotta balcanica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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