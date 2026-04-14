Germania il bonus bebè accende lo scontro politico | Solo alcuni bambini ecco quali

In Germania, il nuovo bonus bebè, che può arrivare fino a 4.000 euro, ha suscitato un acceso dibattito politico. La misura mira a incentivare le nascite, ma le condizioni di accesso stanno generando discussioni tra le forze politiche. La proposta prevede requisiti specifici che, secondo alcuni, escluderebbero alcune categorie di bambini dal beneficio. La questione ha già acceso confronti tra i rappresentanti dei diversi schieramenti.

Un bonus bebè fino a 4.000 euro per incentivare le nascite, ma con requisiti che stanno già alimentando un duro dibattito politico in Germania. È la proposta presentata dal partito di estrema destra AfD nel programma elettorale per le elezioni legislative del 6 settembre in Sassonia-Anhalt, uno dei Länder dell’ex Germania dell’Est. Il piano prevede un contributo di 2.000 euro per i primi due figli e 4.000 euro per ogni altro nato. In un Paese dove le politiche di sostegno alla famiglia sono storicamente diffuse, l’idea di un incentivo economico alla natalità non rappresenta di per sé una novità. A suscitare forti polemiche sono invece le condizioni previste per ricevere il sussidio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Germania, il “bonus bebè” accende lo scontro politico: “Solo alcuni bambini, ecco quali” Sanremo, la rinuncia di Pucci accende lo scontro politico(LaPresse) La rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Centro, la risposta di Massa accende lo scontro politicoIl comitato del centro storico ha raccolto firme per segnalare problemi di illuminazione, parcheggi, pulizia e schiamazzi.