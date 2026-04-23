Avellino-Bari Ballardini | Simic out Missori e Sala in dubbio Non voglio rivedere la prima mezz' ora di Mantova

Davide Ballardini ha tenuto una conferenza stampa questa mattina alla vigilia della partita tra Avellino e Bari, in programma venerdì alle 21:00. La sfida si inserisce nella stagione di Serie BKT 2025-2026. Durante l'incontro con i giornalisti, il tecnico ha comunicato che Simic sarà assente, mentre Missori e Sala sono in dubbio. Ha inoltre espresso il desiderio di evitare di rivedere la prima mezz'ora della partita contro il Mantova.

AVELLINO, 23 aprile 2026 — Davide Ballardini ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia di Avellino-Bari, gara in programma venerdì 24 aprile alle 21:00, valida per il campionato di Serie BKT 2025-2026.Sul fronte degli indisponibili, il tecnico ha fornito un quadro preciso: Simic.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Mantova-Avellino, i convocati di mister BallardiniIn vista del match tra Mantova ed Avellino, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato... Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornataBallardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del “Martelli”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avellino-Bari: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Avellino-Bari, probabili formazioni e dove vederla; ?? Avellino-Bari, le probabili formazioni: Balla con 3 attaccanti! Dorval verso il rientro; Prosegue la preparazione in vista del Bari: ballottaggi in difesa e attacco per Ballardini. L'avversario - Bari, venerdì c'è l'Avellino. Occhio al bomber (che ha già colpito all'andata) e al grande exSarà l’Avellino il prossimo avversario del Bari per la 36esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Gli irpini occupano attualmente la decima posizione in classifica con 43 ... tuttobari.com Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticketDopo le valutazioni sulla sicurezza, resta invariata la programmazione della 36ª giornata di Serie B: partita regolarmente in serata il 24 aprile ... lagazzettadelmezzogiorno.it ’: Tempo di prepartita per Passione Bari Extra Time. Con il Bari in campo domani sera ad Avellino, il nostro appuntamento - facebook.com facebook Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com