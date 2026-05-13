All In Festival 2026 | talk sport spettacoli animazione nuovi format e inclusione nel Parco Don Tonino Bello

A Bari, torna il “All In Festival” nel Parco Don Tonino Bello, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione propone talk, spettacoli, attività sportive, animazione e nuovi format, con un'attenzione particolare all'inclusione e alla partecipazione di tutti. L’evento si propone come un momento di confronto e di condivisione, coinvolgendo cittadini e realtà locali in un percorso che mette in evidenza esperienze, energie e idee provenienti dalla comunità.

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