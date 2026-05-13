All In Festival 2026 | talk sport spettacoli animazione nuovi format e inclusione nel Parco Don Tonino Bello
A Bari, torna il “All In Festival” nel Parco Don Tonino Bello, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione propone talk, spettacoli, attività sportive, animazione e nuovi format, con un'attenzione particolare all'inclusione e alla partecipazione di tutti. L’evento si propone come un momento di confronto e di condivisione, coinvolgendo cittadini e realtà locali in un percorso che mette in evidenza esperienze, energie e idee provenienti dalla comunità.
Torna a Bari “All In Festival”, la manifestazione inclusiva e aperta a tutti giunta alla sua terza edizione che quest’anno si propone come un megafono della cittadinanza attiva, una voce amplificata capace di raccontare esperienze, idee, energie e percorsi di partecipazione. L’All In Festival si.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Vino, ’Suber’ festival. Degustazioni, talk laboratori e spettacoli
Il plesso Don Tonino Bello della scuola Re David e il caso condizionatori: "Rischio stop mensa a giugno"La mensa della primaria ‘Re David’, nel plesso Don Tonino Bello di via Celso Ulpiani a Bari, potrebbe restare chiusa nelle ultime 3 settimane...