Forza Italia Schiavone e Innocenti commissari a Casal di Principe e Aversa

Forza Italia ha nominato due nuovi commissari nei comuni di Casal di Principe e Aversa. Antonio Schiavone si occuperà della gestione a Casal di Principe, mentre Giovanni Innocenti sarà responsabile ad Aversa. Le nomine sono state annunciate recentemente e riguardano le aree di riferimento di ciascun commissario. Le figure sono state designate per coordinare le attività del partito nei rispettivi territori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Antonio Schiavone e Giovanni Innocenti sono i nuovi commissari di Forza Italia rispettivamente a Casal di Principe e ad Aversa. Ne danno l’annuncio il segretario regionale Fulvio Martusciello e il commissario provinciale Amelia Forte. “ Abbiamo individuato nella militanza, tra chi si è candidato e chi è sempre in prima linea, le figure a cui affidare questa responsabilità. I commissari sono infatti due consiglieri provinciali”, spiegano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia, Schiavone e Innocenti commissari a Casal di Principe e Aversa Notizie correlate Caserta, docente prese a pugni in un bar a Casal di Principe: arrestato l'ex fidanzatoFermato e condotto in carcere un uomo di Casal di Principe, accusato di stalking e aggressione ai danni di una docente. Casal di Principe, controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati e un arrestoServizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Una raccolta di contenuti Forza Italia scende in piazza a Milano contro la Lega. E si divideAmir Atrous, responsabile immigrazione di Forza Italia Milano, organizza una piazza contro la Lega: Tajani si dissocia, Craxi e Moratti applaudono ... huffingtonpost.it Sovranisti o liberali, lo scontro in Forza Italia arriva dentro MediasetGiordano e Del Debbio, volti di punta delle reti del Biscione, schierati su posizioni più vicine a Lega e Fratelli d’Italia ... repubblica.it