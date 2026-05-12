L' energia di Fabrizio Moro incanta Chieti in una piazza San Giustino mai così pienaFOTO e VIDEO

A Chieti, piazza San Giustino ha registrato una folla mai vista prima, con i fan arrivati nel pomeriggio in fila per assistere all'esibizione. Nonostante il vento forte, la musica di Fabrizio Moro ha attirato numerosi spettatori, rendendo l'evento un momento di grande partecipazione popolare. La piazza si è riempita fino all'orlo, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Sono stati condivisi anche foto e video dell'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui