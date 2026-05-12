L' energia di Fabrizio Moro incanta Chieti in una piazza San Giustino mai così pienaFOTO e VIDEO
A Chieti, piazza San Giustino ha registrato una folla mai vista prima, con i fan arrivati nel pomeriggio in fila per assistere all'esibizione. Nonostante il vento forte, la musica di Fabrizio Moro ha attirato numerosi spettatori, rendendo l'evento un momento di grande partecipazione popolare. La piazza si è riempita fino all'orlo, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Sono stati condivisi anche foto e video dell'evento.
Fan in fila dal pomeriggio per riuscire ad assistere all'esibizione sotto al palco, piazza San Giustino piena come non si vedeva da tempo, la musica e l'energia che neppure i disagi causati dal vento forte sono riusciti a calmare. Questo è stato, nella serata del giorno dedicato al patrono San.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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