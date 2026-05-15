Tappa del Giro d' Italia in piazza San Giustino la premiazione degli Eroi della sicurezza

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di sabato, in piazza San Giustino, si svolge la premiazione degli Eroi della sicurezza, evento che precede la partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia, da Chieti a Fermo. Questa manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, viene organizzata attraverso una collaborazione tra le forze di polizia e altre istituzioni. Prima della partenza, il palco ospita la consegna di riconoscimenti a figure che si sono distinte nel settore della sicurezza pubblica.

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L’ottava tappa del Giro d’Italia che da Chieti porta a Fermo nella mattina di sabato, prima della partenza, il palco di piazza San Giustino vedrà la premiazione degli Eroi della sicurezza: un'iniziativa arrivata alla sua quindicesima edizione e nata dalla collaborazione tra polizia di Stato e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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