Omicidio Mazzotti il biglietto da visita della ’ndrangheta in Lombardia | resta in carcere U Dutturicchiu

Il 30 giugno 1975 Giuseppe Calabrò, detto ’U Dutturicchiu, prende parte al sequestro di Cristina Mazzotti, rapita e segregata in una buca senza aria a Castelletto Ticino. Nonostante il riscatto fosse stato pagato, la giovane viene uccisa, un gesto che secondo gli investigatori serviva a consolidare la reputazione criminale di Calabrò e a mostrare la sua affidabilità all’interno dell’ambiente ’ndranghetista lombardo. Il corpo viene ritrovato il 1° agosto 1975 in una discarica di Galliate. Secondo l’ordinanza, l’eliminazione fisica di Mazzotti, pur in presenza del pagamento del riscatto, aveva lo scopo di rafforzare la “reputazione criminale” di Calabrò e la sua posizione di vertice nell’organizzazione ’ndranghetista lombarda. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

